В Ингушетии пройдет всероссийский героико-патриотический фестиваль творчества «Звезда спасения»

«Фестиваль продлится до 30 марта 2020 года. Каждый желающий в возрасте от 7 до 18 лет может принять участие в 5-ти конкурсах фестиваля. Для этого необходимо до 20 марта подать заявку для участия в I этапе фестиваля в Главное управление МЧС России по Ингушетии, отправив свою работу на электронный адрес mchsri@yandex. ru», — говорится в сообщении.

По его словам, участие может быть, как индивидуальным, так и коллективным.

«Победители I этапа фестиваля примут участие во II этапе. Награждение победителей II этапа пройдет 16 мая 2020 г. в ходе заключительного гала-концерта фестиваля в Москве», — отметили в пресс-службе.

Более подробно об условиях проведения фестиваля творчества можно ознакомиться на сайте чрезвычайного ведомства.

Напомним, что МЧС России уже четвертый год подряд проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения».