В Ингушетии пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

С этой целью Минкультуры запускает республиканский онлайн-флешмоб «Блокадный хлеб» в аккаунтах социальных сетей подведомственных учреждений.

Чтобы принять участие в данном флешмобе, необходимо выложить видеоматериал на свой аккаунт, где участники читают стихотворения, с указанием хештегов #Блокадныйхлеб, #БлокадаЛенинграда.

«С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводится Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек — и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек — именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда», — рассказали в пресс-службе.