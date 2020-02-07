Хоккей

В Ингушетии пройдет турнир по хоккею в рамках Дня зимних видов спорта

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8 февраля на ледовой арене «Эрзи» пройдет Республиканский турнир по хоккею среди детей и взрослых, приуроченный ко Дню зимних видов спорта.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, зрителей ждут интересные зрелища — концертная программа и показательное выступление фигуристок. В турнире примут участие шесть детских хоккейных команд, и пять команд Ночной Хоккейной Лиги. Победители и призеры получат памятные подарки от Олимпийского комитета России. Начало детского турнира в 14.00, игры Ночной Хоккейной Лиги стартуют в 17.00.

Место проведения соревнований: г. Назрань, ледовая арена «Эрзи» имени А. Якушева.

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