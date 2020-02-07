В Ингушетии пройдет турнир по хоккею в рамках Дня зимних видов спорта

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, зрителей ждут интересные зрелища — концертная программа и показательное выступление фигуристок. В турнире примут участие шесть детских хоккейных команд, и пять команд Ночной Хоккейной Лиги. Победители и призеры получат памятные подарки от Олимпийского комитета России. Начало детского турнира в 14.00, игры Ночной Хоккейной Лиги стартуют в 17.00.

Место проведения соревнований: г. Назрань, ледовая арена «Эрзи» имени А. Якушева.