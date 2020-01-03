В Ингушетии пройдет шахматный турнир памяти генерала Эльберта Нальгиева
4-5 января текущего года в Ингушетии пройдет открытый республиканский шахматный турнир среди мужчин памяти генерала Российской Императорской армии Эльберта Нальгиева.
Организаторами соревнований выступила федерация шахмат республики совместно с министерством спорта региона.
Победители и призеры турнира будут награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Место проведения: автозаправочный комплекс «Нарус» (автодорога «Назрань-Кантышево»). Начало — 10.00 мск. Все желающие принять участие в турнире, могут пройти регистрацию сегодня, 3 января. Телефон для справок: 8 (928) 792-12-82, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.