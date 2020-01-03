Шахматы

В Ингушетии пройдет шахматный турнир памяти генерала Эльберта Нальгиева

0

4-5 января текущего года в Ингушетии пройдет открытый республиканский шахматный турнир среди мужчин памяти генерала Российской Императорской армии Эльберта Нальгиева.

Организаторами соревнований выступила федерация шахмат республики совместно с министерством спорта региона.

Победители и призеры турнира будут награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Место проведения: автозаправочный комплекс «Нарус» (автодорога «Назрань-Кантышево»). Начало — 10.00 мск. Все желающие принять участие в турнире, могут пройти регистрацию сегодня, 3 января. Телефон для справок: 8 (928) 792-12-82, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Илез Хашагульгов получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу
В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Малгобекская оборонительная операция»
Нападение на пост ДПС в Ингушетии нельзя оправдать ничем - духовенство
В «Вайнахе» подсчитали количество наград, завоеванных воспитанниками клуба в 2019 году
Воспитанники клуба «Чингиз» стали чемпионами турнира по вольной борьбе в Дагестане
Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии поздравили воспитанников детского дома с Новым годом
Всех юных участников турнира по дзюдо в Ингушетии наградили грамотами, медалями и вручили новогодние подарки
100 новогодних подарков раздали детям сотрудники ОМВД России по городу Назрани Ингушетии
Пострадавших при нападении на пост в Магасе полицейских доставят в Москву
Сотни людей пришли на похороны погибшего при отражении нападения бандитов ингушского полицейского
Первый туристско-информационный центр будет открыт в Ингушетии в 2020 году

Главное

Яндекс.Метрика

 