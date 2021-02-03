В Ингушетии пройдет серия тематических встреч «Круг адатов» с участием гостей из регионов СКФО

0

Новый проект серии литературных, культурных и туристических встреч «Круг адатов» запускают в республике региональный комитет по туризму совместно с чайным клубом на территории всесезонного курорта «Армхи», сообщили газете «Ингушетия» в туристическом ведомстве.

«Комитет по туризму Ингушетии совместно с инициатором и владельцем чайного клуба «Альфа», расположенного на территории курорта «Армхи», Микаэлом Базоркиным запустил новый проект под названием «Круг адатов». В рамках данного проекта мы проведем несколько литературных встреч с представителями литературной, культурной и туристической общественности из всех регионов Северного Кавказа. Главные цели, которые преследует проект, — знакомство представителей других регионов СКФО с культурой Ингушетии, более глубокое познание всех элементов ингушского гостеприимства и традиций», — рассказал руководитель комитета по туризму Беслан Мизиев.

По его словам, первая встреча с участием представителей Кабардино-Балкарии будет проведены до конца текущего месяца, впоследствии их планируется сделать регулярными и еженедельными.

«Наша заинтересованность, как комитета по туризму, в том, чтобы посредством подобных проектов гиды могли расширить зону познания Кавказа и традиций, особенностей его народов. Другими словами, мы параллельно сможем повышать квалификацию наших гидов, посредством проведения таких дружеских и непринужденных встреч», — добавил руководитель комитета.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прививаться можно через Госуслуги
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек
В Республиканском онкологическом диспансере Ингушетии планируется провести день открытых дверей
Полпреда Ингушетии в Магаданской области наградили юбилейной медалью
Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобах, приуроченных к 77-ой годовщине депортации 1944 года
Ингушетия в числе регионов с самыми низкими показателями заболеваемости раком
В Ингушетии построят новый летний амфитеатр на 350 мест
Ингушетии выделят 20 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»
Спортивные судьи из Ингушетии принимали участие во Всероссийском семинаре по самбо
Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал бронзовым призером всероссийских соревнований в Красноярске
Ахмад Галаев из клуба «Чингиз» стал победителем первенства СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 