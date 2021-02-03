В Ингушетии пройдет серия тематических встреч «Круг адатов» с участием гостей из регионов СКФО

«Комитет по туризму Ингушетии совместно с инициатором и владельцем чайного клуба «Альфа», расположенного на территории курорта «Армхи», Микаэлом Базоркиным запустил новый проект под названием «Круг адатов». В рамках данного проекта мы проведем несколько литературных встреч с представителями литературной, культурной и туристической общественности из всех регионов Северного Кавказа. Главные цели, которые преследует проект, — знакомство представителей других регионов СКФО с культурой Ингушетии, более глубокое познание всех элементов ингушского гостеприимства и традиций», — рассказал руководитель комитета по туризму Беслан Мизиев.

По его словам, первая встреча с участием представителей Кабардино-Балкарии будет проведены до конца текущего месяца, впоследствии их планируется сделать регулярными и еженедельными.

«Наша заинтересованность, как комитета по туризму, в том, чтобы посредством подобных проектов гиды могли расширить зону познания Кавказа и традиций, особенностей его народов. Другими словами, мы параллельно сможем повышать квалификацию наших гидов, посредством проведения таких дружеских и непринужденных встреч», — добавил руководитель комитета.