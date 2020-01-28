В Ингушетии пройдет региональный этап чемпионата профмастерства WorldSkills
С 4 по 7 февраля 2020 года в Ингушетии пройдет региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. В нем примут участие около 170 участников со всей республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Северо-кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова, где и пройдет официальное открытие состязаний.
«Соревнования пройдут по 16 компетенциям. Молодые профессионалы продемонстрируют свои навыки на семи площадках. Также с этого года в республике внедрена новая возрастная линейка «Навыки мудрых» (50+), где опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в компетенции «Электромонтаж». Кроме того, в категории «Юниоры» представлены 2 компетенции: «Мобильная робототехника» и «Электроника». Оценивать работу конкурсантов будут более 160 экспертов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках чемпионата запланирована деловая программа, которая будет проходить в течение двух дней, 5 и 6 февраля.
«Все площадки будут открыты для посещения: традиционно за ходом соревнований регионального чемпионата наблюдают сотни жителей и гостей краевой столицы, в том числе школьники, для которых посещение соревновательных площадок становится важным профориентационным мероприятием», — добавили в пресс-службе.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Ингушетии совместно с региональным координационным центром движения Ворлдскиллс.