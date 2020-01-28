В Ингушетии пройдет региональный этап чемпионата профмастерства WorldSkills

«Соревнования пройдут по 16 компетенциям. Молодые профессионалы продемонстрируют свои навыки на семи площадках. Также с этого года в республике внедрена новая возрастная линейка «Навыки мудрых» (50+), где опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в компетенции «Электромонтаж». Кроме того, в категории «Юниоры» представлены 2 компетенции: «Мобильная робототехника» и «Электроника». Оценивать работу конкурсантов будут более 160 экспертов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках чемпионата запланирована деловая программа, которая будет проходить в течение двух дней, 5 и 6 февраля.

«Все площадки будут открыты для посещения: традиционно за ходом соревнований регионального чемпионата наблюдают сотни жителей и гостей краевой столицы, в том числе школьники, для которых посещение соревновательных площадок становится важным профориентационным мероприятием», — добавили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Ингушетии совместно с региональным координационным центром движения Ворлдскиллс.