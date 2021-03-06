Хоккей

В Ингушетии пройдет первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди юношей до 12 лет

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Воспитанники Вахи Гадаборшева выступят на первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по хоккею среди юношей до 12 лет, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского хоккейного центра.

По информации собеседника нашего издания, в соревнованиях, которые стартуют уже завтра, примут участие 10 команд. Участники группы А вступят в борьбу на арене ледового дворца «Башлоам» в Магасе, команды группы Б сразятся на арене Владикавказа.

В пресс-службе республиканского хоккейного центра отметили, что соперниками «Эрзи 2009» станут команды из Волгоградской области, Сочи и Крыма. На групповом этапе ледовым рыцарям предстоит сыграть по 4 матча. Тройка лучших в каждой группе примет участие в финальном этапе состязаний.

Ледовые баталии начнутся 7 марта в 10.00 по московскому времени на арене хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова в Магасе.

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