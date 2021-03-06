В Ингушетии пройдет первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди юношей до 12 лет

По информации собеседника нашего издания, в соревнованиях, которые стартуют уже завтра, примут участие 10 команд. Участники группы А вступят в борьбу на арене ледового дворца «Башлоам» в Магасе, команды группы Б сразятся на арене Владикавказа.

В пресс-службе республиканского хоккейного центра отметили, что соперниками «Эрзи 2009» станут команды из Волгоградской области, Сочи и Крыма. На групповом этапе ледовым рыцарям предстоит сыграть по 4 матча. Тройка лучших в каждой группе примет участие в финальном этапе состязаний.

Ледовые баталии начнутся 7 марта в 10.00 по московскому времени на арене хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова в Магасе.