В Ингушетии пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей
В Ингушетии 16-17 января пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей. Участие в нем примут спортсмены до 18 лет.
Спортсмены будут состязаться в десяти весовых категориях. Победители и призеры в каждой весовой категории получат медали и дипломы соответствующих степеней, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Соревнования будут проходить в спортивной школе по вольной борьбе в Назрани.
Борцовский турнир станет отборочным на первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юношей до 18 лет, которое пройдет с 5 по 9 февраля в дагестанском Хасавюрте.