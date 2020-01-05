Вольная борьба

В Ингушетии пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей

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В Ингушетии 16-17 января пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей. Участие в нем примут спортсмены до 18 лет.

Спортсмены будут состязаться в десяти весовых категориях. Победители и призеры в каждой весовой категории получат медали и дипломы соответствующих степеней, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Соревнования будут проходить в спортивной школе по вольной борьбе в Назрани.

Борцовский турнир станет отборочным на первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юношей до 18 лет, которое пройдет с 5 по 9 февраля в дагестанском Хасавюрте.

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