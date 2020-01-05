В Ингушетии пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей

Спортсмены будут состязаться в десяти весовых категориях. Победители и призеры в каждой весовой категории получат медали и дипломы соответствующих степеней, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Соревнования будут проходить в спортивной школе по вольной борьбе в Назрани.

Борцовский турнир станет отборочным на первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юношей до 18 лет, которое пройдет с 5 по 9 февраля в дагестанском Хасавюрте.