Дзюдо

В Ингушетии пройдет открытый республиканский турнир по дзюдо на Кубок Главы региона

0

16 февраля во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани пройдет открытый республиканский турнир по дзюдо на Кубок Главы Ингушетии.

По информации пресс-службы Минспорта республики, на трех татами спорткомплекса «Магас» порядка 300 лучших дзюдоистов 2006-2007 годов рождения из регионов Северо-Кавказского федерального округа оспорят лидерство в десяти весовых категориях.

Для победителей и призеров организаторы турнира подготовили медали, грамоты, кубки, подарки и денежные вознаграждения. Начало турнира — в 9:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушскую молодежь власти намерены привлечь к учебе и труду в сфере АПК
В Ингушетии заведены уголовные дела по фактам выделения некачественного жилья детям-сиротам
Ингушских школьников приглашают принять участие в программе SOLAR по космическому обучению в США
27 дел завели в Ингушетии из-за незаконной выдачи земельных участков вдоль ФАД «Кавказ»
В Кантышево прошла выставка детского рисунка «Подвиг блокадного Ленинграда»
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука
35-летний житель Ингушетии пойдет под суд за убийство сопряженное с разбоем
«Ингушрегионводоканал» и «Ингушавтотранс» накопили задолженность перед работниками на 22 млн рублей
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час о развитии малого бизнеса
Временно проживающая в Ингушетии женщина заставляла попрошайничать 13-летнюю дочь
МВД России планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в страну предоставлять медицинские справки

Главное

Яндекс.Метрика

 