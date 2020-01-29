В Ингушетии пройдет открытый республиканский турнир по дзюдо на Кубок Главы региона

По информации пресс-службы Минспорта республики, на трех татами спорткомплекса «Магас» порядка 300 лучших дзюдоистов 2006-2007 годов рождения из регионов Северо-Кавказского федерального округа оспорят лидерство в десяти весовых категориях.

Для победителей и призеров организаторы турнира подготовили медали, грамоты, кубки, подарки и денежные вознаграждения. Начало турнира — в 9:00.