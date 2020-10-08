В Ингушетии пройдет общереспубликанский экологический субботник
В Ингушетии во второй декаде октября состоится масштабный общереспубликанский экосубботник, в ходе которого берега всех водных объектов, расположенных на территории региона, будут очищены от мусора. Мероприятие запланировано на 17 октября, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Участники субботника отправятся, вооружившись мусорными мешками, к рекам Сунжа, Асса, Армхи, Синий Камень, Кенч, Ачалучка и Камбилеевка. Субботник пройдет во время ежегодного экологического марафона «Чистые берега», который стартовал в России с 1 октября и продлится до конца месяца. В экомарафоне примут участие 11 регионов России, в том числе и Ингушетия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками субботников у водных объектов могут стать все желающие.
«К ним подключатся эковолонтеры, молодежные общественные движения, представители муниципальных органов. Традиционно на субботник выйдет весь коллектив Минприроды Ингушетии и 4-х подведомственных учреждений», — добавили в ведомстве.
Организатор субботника предоставит мешки, перчатки и раздаст всем участникам памятные футболки с названием экологической акции.
Отметим, что мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», которая реализуется по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».