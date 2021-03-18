В Ингушетии пройдет межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»

Конкурс, учредителем которого является Минкультуры республики, пройдет в рамках проекта «Ингушская симфония».

В конкурсе примут участие учащиеся детских школ искусств республик Северо-Кавказского федерального округа.

Цель конкурса — повышение престижа профессии концертмейстера и фортепианного исполнительства, а также расширение творческого диалога между юными музыкантами республик Северного Кавказа.