В Ингушетии пройдет мастер-класс по особенностям онлайн-торговли

«На мастер-классе обсудят формы поддержки от Центра поддержки экспорта, мероприятия, направленные на поддержку экспортноориентированных МСП, меры финансовой поддержки экспортеров, а также как привлекать больше зарубежных покупателей на маркетплейсе All. biz», — сказал собеседник газеты.

По его словам, мероприятие пройдет 12 марта в Магасе в гостинице «Артис Плаза» с 9.30 до 12.40 мск.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Минэкономразвития.