В Ингушетии пройдет мастер-класс по особенностям онлайн-торговли
Как расширить географию продаж с помощью онлайн-торговли расскажут в Магасе в ходе мастер-класса. Организаторами мероприятия выступят Минэкономразвития региона, АНО «Центр поддержки экспорта» и международный центр интернет торговли All. biz, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства экономики, промышленности и торговли республики.
«На мастер-классе обсудят формы поддержки от Центра поддержки экспорта, мероприятия, направленные на поддержку экспортноориентированных МСП, меры финансовой поддержки экспортеров, а также как привлекать больше зарубежных покупателей на маркетплейсе All. biz», — сказал собеседник газеты.
По его словам, мероприятие пройдет 12 марта в Магасе в гостинице «Артис Плаза» с 9.30 до 12.40 мск.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Минэкономразвития.