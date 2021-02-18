Конкурс

В Ингушетии пройдет III Межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»

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В Центральной школе искусств Ингушетии состоялось рабочее совещание по подготовке к III Межрегиональному конкурсу юных концертмейстеров «Сфорцандо», сообщила пресс-служба учреждения.

Как рассказали газете «Ингушетия», от Центральной школы искусств в конкурсе выступят 16 учащихся, школа искусств Карабулака планирует выставить пятерых учащихся, музыкальная школа Малгобека — двоих. Также в телефонном режиме подтверждено выступление конкурсантов из соседних республик.

Председателем жюри конкурса выступит заслуженная артистка РФ, профессор Ростовской консерватории имени Сергея Рахманинова Маргарита Черных.

«Заявки на участие в конкурсе «Сфорцандо» принимаются до 20 февраля. Приглашаем к участию!» — сказано в релизе.

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