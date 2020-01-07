В Ингушетии пройдет II этап первенства ЮФО и СКФО по хоккею с шайбой среди юношей

В соревнованиях примут участие четыре команды — из Волгограда, Донецка, Ставрополя и Ингушетии, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

В рамках турнира команды проведут игры по круговой системе, победители и призеры на этом этапе не определятся, а будут известны в III завершающем этапе, который пройдет в марте этого года и вывит тех, кто получит путевку на первенство России.

Соревнования будут проходить на ледовой арене «Эрзи» в Назрани. Начало турнира в 11.00, торжественное открытие запланировано на 9 января.