Хоккей

В Ингушетии пройдет II этап первенства ЮФО и СКФО по хоккею с шайбой среди юношей

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В Ингушетии с 9 по 11 января пройдет II этап первенства ЮФО и СКФО по хоккею с шайбой среди юношей до 13 лет.

В соревнованиях примут участие четыре команды — из Волгограда, Донецка, Ставрополя и Ингушетии, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

В рамках турнира команды проведут игры по круговой системе, победители и призеры на этом этапе не определятся, а будут известны в III завершающем этапе, который пройдет в марте этого года и вывит тех, кто получит путевку на первенство России.

Соревнования будут проходить на ледовой арене «Эрзи» в Назрани. Начало турнира в 11.00, торжественное открытие запланировано на 9 января.

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