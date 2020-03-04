Фестиваль

В Ингушетии пройдет фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»

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14 марта в сельском поселении Яндаре Назрановского района состоится фестиваль самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!», посвященный 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Участниками фестиваля станут солисты-вокалисты культурно-досуговых учреждений, общеобразовательных школ республики, а также курсанты Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева.

В рамках фестиваля прозвучат патриотические песни о Родине, о России и Ингушетии, о Великой Победе, песни военных лет и, конечно же, песни о любви и дружбе.

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