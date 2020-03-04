В Ингушетии пройдет фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»

Участниками фестиваля станут солисты-вокалисты культурно-досуговых учреждений, общеобразовательных школ республики, а также курсанты Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева.

В рамках фестиваля прозвучат патриотические песни о Родине, о России и Ингушетии, о Великой Победе, песни военных лет и, конечно же, песни о любви и дружбе.