В Ингушетии пройдет акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики Ингушетия: Малгобеке, Сунже, Назрани, Карабулаке, Магасе. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Следует помнить, что ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно и нужно жить. Об этом будет идти речь на образовательных семинарах, которые пройдут в городах проведения акции. На лекциях для врачей первичного звена специалисты расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования, а в обучающих фильмах будут наглядно показаны различные модели диалога и роли врачей при консультировании пациентов.

Напомним, что акция стартовала 26 июня из Камчатки и Калининграда. Две команды экспедиции одновременно стартовали из этих городов, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции.

Ставшие узнаваемыми мобильные пункты тестирования (МПТ) — брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут 216 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа. Акция станет самым масштабным мероприятием за последние годы и в совокупности даст возможность рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям, проживающим на всей территории России.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Республике Ингушетия завершится 8 октября. В Магасе на торжественной церемонии закрытия с участием представителей региональных органов власти будут озвучены итоги республиканского этапа акции и его ключевые события.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции.

Время и место проведения итогового мероприятия:

8 октября

Адрес: г. Назрань, ул. Фабричная, 3. МКУ «Городской дворец культуры».

Время: 14:00 — 15:00.

Время и место проведения тестирования:

2 октября

Малгобек

Время: 12:00 — 15:00.

Адрес: г. Малгобек, с. Нижние Ачалуки, ул. Т. Цурова, 1. ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж» им. Т. Х. Цурова.

Время: 15:30 — 18:30.

Адрес: г. Малгобек, аллея им. Гейдара Алиева.

3 октября

Сунжа

Время: 12:00 — 15:00

Адрес: г. Сунжа, 1-й переулок Энгельса, д. 26. ЧПОУ «Гуманитарный колледж».

Время: 15:15 — 18:15

Адрес: г. Сунжа, ул. Осканова,5. ГБУЗ «Сунженская центральная больница».

5 октября

Назрань

Время: 12:00 — 15:00

Адрес: г. Назрань, ул. Московская, д. 17а. ГБПОУ «Ингушский медицинский колледж» им. А. И. Тутаевой.

Время: 15:15 — 18:15

Адрес: г. Назрань, ул. Южная, д. 5. ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж».

6 октября

Карабулак

Время: 12:00 — 15:00

Адрес: г. Карабулак, ул. Рабочая, д. 6. ГБУЗ «Карабулакская городская больница».

Время: 15:15 — 18:15

Адрес: г. Карабулак, ул. Осканова, парк Славы.

7 октября

Магас

Время: 12:00 — 15:00

Адрес: г. Магас, ул. Х-Б. Муталиева, 6. ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».

Время: 15:15 — 18:15

Адрес: г. Магас, 1-й микрорайон. Стадион им. Парчиева «Нарт».