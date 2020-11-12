В Ингушетии проводятся работы по реконструкции и ремонту на 19 объектах дорожного хозяйства

Участники рассмотрели вопросы повышения эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшения организации дорожного движения.

В Ингушетии в 2020 году проводятся работы по реконструкции и ремонту на 19 объектах дорожного хозяйства, общей протяженностью 74,95 км, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году уже приведены в нормативное состояние участки, общей протяженностью 13,6 км. Досрочное завершение этих работ позволило региону получить дополнительные 106,9 млн руб. для приведения в порядок до конца года 3-х объектов из запланированных на 2021 год общей протяженностью 4,7 км. Дорожные работы по ним ведутся ускоренными темпами.

В республике намерены до завершения отчетного периода добиться достижения ряда основных показателей. Риски по освоению финансовых средств отсутствуют.

Говоря о повышении уровня безопасности дорожного движения, стоит отметить реализуемый комплекс мер по снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, а также детского дорожно-транспортного травматизма.

На территории республики проводятся мероприятия, направленные на снижение аварийности, профилактику грубых нарушений ПДД и повышение водительской дисциплины. Вблизи общеобразовательных и дошкольных организаций, а также в местах массового пребывания детей проводятся профилактические мероприятия по проверке водителей транспортных средств, допускающих нарушения установленных правил перевозки детей-пассажиров. Также на особый контроль взят процесс организации передвижения свадебных кортежей. Принимаются дополнительные меры информационно-пропагандистского характера, говорится в релизе.