Следком

В Ингушетии проводится проверка после хлопка газа в частном доме, в результате которого пострадал подросток

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Проводится проверка по факту хлопка бытового газа, в результате которого пострадал подросток, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

По данным следствия, 21 октября днем в частном доме, расположенном на улице Орджоникидзе сельского поселения Сагопши Малгобекского района республики, произошел хлопок бытового газа, в результате чего в больницу с термическими ожогами доставлен 15-летний подросток.

Проводится проверка на предмет совершения преступления должностными лицами организации, оказывающей услуги по поставке газа и обслуживанию газового оборудования, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в релизе.

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