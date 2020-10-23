В Ингушетии проводится проверка после хлопка газа в частном доме, в результате которого пострадал подросток

По данным следствия, 21 октября днем в частном доме, расположенном на улице Орджоникидзе сельского поселения Сагопши Малгобекского района республики, произошел хлопок бытового газа, в результате чего в больницу с термическими ожогами доставлен 15-летний подросток.

Проводится проверка на предмет совершения преступления должностными лицами организации, оказывающей услуги по поставке газа и обслуживанию газового оборудования, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в релизе.