В Ингушетии проводится проверка по факту отравления угарным газом 6 человек

Как ранее сообщалось, сегодня, примерно в 4 часа 30 минут, в одной из квартир дома в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района республики произошло отравление угарным газом семьи из шести человек.

Доследственная проверка проводится в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в релизе.