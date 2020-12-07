Следком

В Ингушетии проводится проверка по факту отравления угарным газом 6 человек

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Следователем проводится проверка информации об отравлении угарным газом шести человек, в том числе — двоих детей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

Как ранее сообщалось, сегодня, примерно в 4 часа 30 минут, в одной из квартир дома в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района республики произошло отравление угарным газом семьи из шести человек.

Доследственная проверка проводится в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в релизе.

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