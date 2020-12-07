В Ингушетии проводится проверка по факту отравления угарным газом 6 человек
Следователем проводится проверка информации об отравлении угарным газом шести человек, в том числе — двоих детей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.
Как ранее сообщалось, сегодня, примерно в 4 часа 30 минут, в одной из квартир дома в сельском поселении Барсуки Назрановского муниципального района республики произошло отравление угарным газом семьи из шести человек.
Доследственная проверка проводится в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в релизе.