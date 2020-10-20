Следком

В Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела жителя Узбекистана

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Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела гражданина Узбекистана без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, 19 октября текущего года примерно в 00 часов 25 минут со станции скорой помощи города Карабулак поступило сообщение о доставлении тела 35-летнего жителя Средней Азии.

Мужчина был обнаружен без признаков жизни в ванной комнате домовладения, расположенного на улице Луговой в Карабулаке, где, предположительно, отравился угарным газом.

По данному факту следователем проводится проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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