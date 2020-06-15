В Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины с признаками утопления

Как сообщается в понедельник на сайте СУ СКР по республике, тело 46-летнего мужчины было найдено 13 июня на южном берегу реки Сунжа, в районе города Карабулак, без внешних признаков насильственной смерти.

По данному факту проводится проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято процессуальное решение.