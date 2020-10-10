В Ингушетии проводится акция «Вахта Героев Отечества»

Как сообщает пресс-служба Миннаца, в памятном мероприятии принимают участие восемь Героев Росси из разных регионов страны. Накануне в городе воинской славы Малгобеке они приняли участие в торжественной церемонии по открытию после реконструкции мемориала «Слава» памяти павших в ВОВ, посвященной Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Герои России провели «уроки мужества» для учащихся общеобразовательных учреждений Малгобека, кадетов ГКК имени Цороева и юнармейцев в музее-мемориале «Боевой и трудовой славы имени Чербижева».

Сегодня гости примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 250-летию единения Ингушетии с Россией, которые будут проходить в городе Сунжа, говорится в релизе.

В Миннаце напомнили, что указом Президента России установлена памятная дата 9 октября, как День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

Малгобекская оборонительная операция (1942-1943 годы) явилась переломным моментом в битве за Кавказ, когда советские войска не допустили врага к грозненской и бакинской нефти. По своему это сражение историками приравнивается к Сталинградской битве.

Открытие памятника имеет большое значение для понимания отечественной истории, ее неразрывности и преемственности и дальнейшего развития страны, привлечения молодого поколения к работе популяризации увековеченного места, исторического военного события или погибшего воина — защитника Отечества.

Братская могила в Малгобеке, в которой захоронены воины, отдавшие свою жизнь при защите города, реконструирована в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы».

Также отмечается, что акция «Вахта Героев» проводится в Ингушетии уже четвертый раз. Она организована общероссийской общественной организацией Российская ассоциация Героев, возглавляемой Героем России, генерал-полковником Шамановым. Проект направлен на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, формирование общероссийской гражданской идентичности и патриотическое воспитание молодого поколения страны.