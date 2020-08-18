В Ингушетии проверяют пожарное состояние школ в преддверии нового учебного года

«Так, в целях недопущения пожаров на объектах образования в Малгобеке и Малгобекском районе уже проведена проверка противопожарного состояния образовательных учреждений. Особое внимание представителей МЧС было уделено системам комплексной безопасности образовательных учреждений. В том числе — состоянию первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и противопожарному водоснабжению объектов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что данное профилактическое мероприятие охватит все образовательные учреждения региона.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что новый 2020 учебный год начнется в регионе в штатном режиме с обеспечением организации полноценного образовательного процесса. В учреждениях будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности: масочный режим, социальное дистанцирование и использование антисептических средств при дезинфекции рабочих поверхностей.