В Ингушетии проверяют пожарное состояние школ в преддверии нового учебного года
В преддверии нового учебного года инспектора пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ингушетии начали проверки состояния образовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Так, в целях недопущения пожаров на объектах образования в Малгобеке и Малгобекском районе уже проведена проверка противопожарного состояния образовательных учреждений. Особое внимание представителей МЧС было уделено системам комплексной безопасности образовательных учреждений. В том числе — состоянию первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и противопожарному водоснабжению объектов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что данное профилактическое мероприятие охватит все образовательные учреждения региона.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что новый 2020 учебный год начнется в регионе в штатном режиме с обеспечением организации полноценного образовательного процесса. В учреждениях будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности: масочный режим, социальное дистанцирование и использование антисептических средств при дезинфекции рабочих поверхностей.