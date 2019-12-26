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В Ингушетии проверят законность договора аренды лесных участков в Назрановском районе

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Председатель Народного собрания Магамет Яндиев провел совещание по вопросам заключения договоров аренды с Али-Юртовским лесничеством, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе парламента.

«Спикер поручил региональному управлению ФАС и Минприроды в кратчайшие сроки провести проверку законности заключения договора аренды, а также взять под жесткий контроль работу, проводимую арендаторами, принявшими во временное пользование лесные угодья республики», — сказал собеседник издания.

По его словам, поводом для проведения совещания спикера с представителями администрации главы и правительства Ингушетии, Минприроды, ГУП «Назрановский лесхоз» послужила появившейся в Интернете информации о заключении договора аренды на 1 тыс. 273 гектара леса, относящегося к сельскому поселению Али-Юрт.

«Выслушав представителей Минприроды, Яндиев выразил возмущение по поводу бездействия и халатного отношения руководства ведомства к своей работе, которое вызвало справедливое негодование населения из-за неудовлетворительного состояния дел в данной отрасли», — сказал представитель законодательного органа.

В ходе совещания спикер напомнил о громких уголовных делах по незаконной вырубке леса в природных заповедниках Сибири, где под предлогом санитарной вырубки уничтожались тысячи гектаров леса.

«Все мы любим отдыхать в наших лесах, и покой этот часто нарушается скрежетом работающей техники, уничтожающей лес. Уникальность республики заключена в природных ресурсах, и особое место в них занимает лес. Всевышний наделил республику богатством ценных пород деревьев: бук, клен, граб, ясень. Сохранить их для детей — наша задача и ваша ответственность», — сказал глава парламента.

Яндиев потребовал от руководства Минприроды в короткие сроки навести порядок и усилить контроль по незаконной вырубке леса.

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