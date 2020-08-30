Экология

В Ингушетии провели полевые работы по натурному обследованию объектов воспроизводства лесов

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Сотрудниками ингушского филиала ФБУ «Рослесозащита» завершены полевые работы по натурному обследованию объектов воспроизводства лесов, отнесенных в 2017-2018 годах к землям лесного хозяйства, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«В рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов натурные обследования лесных участков с целью оценки характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов проведены на общей площади 15 га искусственного лесовосстановления в кварталах 16 и 17 Карабулакского участкового лесничества и Назрановского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что натурные обследования в республике были перенесены с июля на август из-за ограничения, связанного с коронавирусом COVID-19.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике до конца года планируется создание базисного лесного питомника, а уже весной 2021 года получить первые саженцы, которые будут использовать для озеленения населенных пунктов.

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