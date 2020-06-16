В Ингушетии провели обыски по делу о нападении на полицейских в Москве

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Правоохранители провели обыски в домах родных братьев стрелявшего в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве 24-летнего уроженца республики, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Правоохранители на основании постановления следователей по делу о нападении на полицейских провели обыски по двум адресам — в сельском поселении Экажево и Карабулаке. Сам стрелявший жил в Москве, а трое братьев живут в республике», — сказал источник.

Запрещенных предметов не обнаружено. Правоохранители изъяли компьютеры, флешки, мобильные телефоны.

Напомним, днем в понедельник двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.

Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения.

Автоинспекторы применили табельное оружие, ранили стрелка и задержали его.

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