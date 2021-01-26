В Ингушетии провели молодёжный фестиваль «Спортивная студенческая ночь»
В День российского студенчества Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с Министерством по физической культуре и спорту региона провёл в рамках традиционного ежегодного Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» молодёжное мероприятие.
Такие акции проводятся в целях развития и популяризации физической культуры и массового спорта среди молодежи. Уникальность данного события заключается в том, что студенты отмечают праздник по-спортивному, и все вместе сдают символический зачет по физической культуре.
Студенты со всех образовательных учреждений республики получили возможность бесплатно покататься на коньках.
«И пусть сессия еще в разгаре, студенты сделали перерыв от учебников и конспектов и провели время с пользой для тела и духа», — сообщила пресс-служба молодёжного ведомства республики.