В Ингушетии провели молодёжный фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

Такие акции проводятся в целях развития и популяризации физической культуры и массового спорта среди молодежи. Уникальность данного события заключается в том, что студенты отмечают праздник по-спортивному, и все вместе сдают символический зачет по физической культуре.

Студенты со всех образовательных учреждений республики получили возможность бесплатно покататься на коньках.

«И пусть сессия еще в разгаре, студенты сделали перерыв от учебников и конспектов и провели время с пользой для тела и духа», — сообщила пресс-служба молодёжного ведомства республики.