Фестиваль

В Ингушетии провели молодёжный фестиваль «Спортивная студенческая ночь»

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В День российского студенчества Комитет по делам молодежи Ингушетии совместно с Министерством по физической культуре и спорту региона провёл в рамках традиционного ежегодного Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» молодёжное мероприятие.

Такие акции проводятся в целях развития и популяризации физической культуры и массового спорта среди молодежи. Уникальность данного события заключается в том, что студенты отмечают праздник по-спортивному, и все вместе сдают символический зачет по физической культуре.

Студенты со всех образовательных учреждений республики получили возможность бесплатно покататься на коньках.

«И пусть сессия еще в разгаре, студенты сделали перерыв от учебников и конспектов и провели время с пользой для тела и духа», — сообщила пресс-служба молодёжного ведомства республики.

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