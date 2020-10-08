В Ингушетии провели мероприятия в рамках профессионального обучения граждан предпенсионного возраста

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В Ингушетии в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда региона, в рамках этой работы по направлению органов службы занятости населения республики в 2020 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 25 человек из числа лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.

Обучение граждан предпенсионного возраста проходило на базе таких образовательных организаций, как учебный центр «Машиностроитель» АО «Завод автоприцепов «Магас», ООО «Спектр», по следующим профессиям: оператор ЭВМ со знанием основ программирования, оператор станков с программным управлением, резчик на пилах, ножовках и станках, клепальщик, наладчик станков с программным управлением и т. д.

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