В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
Единый день сдачи ЕГЭ для родителей был проведен сегодня на базе шестой общеобразовательной школы города Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в Министерстве образования и науки республики.
«Около 30 человек изъявили желание проверить свои знания на ЕГЭ для родителей. Сдавали один экзамен — по истории. На него был отведен один час времени», — сказал представитель ведомства.
Среди экзаменующихся была и вице-премьер Марем Амриева, которая раньше всех справилась с экзаменом.
«Задания были сложными, но выполнимыми, главное — хорошо подготовиться», — отметила она.
Родительский ЕГЭ отличается от школьного отсутствием балльной системы оценок. Всероссийская акция «Единый день сдачи государственного экзамена родителями» проходит по всей стране четвертый год подряд. Ее цель — ознакомить родителей с новой для них и их детей экзаменационной системой.