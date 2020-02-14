В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей

«Около 30 человек изъявили желание проверить свои знания на ЕГЭ для родителей. Сдавали один экзамен — по истории. На него был отведен один час времени», — сказал представитель ведомства.

Среди экзаменующихся была и вице-премьер Марем Амриева, которая раньше всех справилась с экзаменом.

«Задания были сложными, но выполнимыми, главное — хорошо подготовиться», — отметила она.

Родительский ЕГЭ отличается от школьного отсутствием балльной системы оценок. Всероссийская акция «Единый день сдачи государственного экзамена родителями» проходит по всей стране четвертый год подряд. Ее цель — ознакомить родителей с новой для них и их детей экзаменационной системой.