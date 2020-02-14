ЕГЭ

В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей

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Единый день сдачи ЕГЭ для родителей был проведен сегодня на базе шестой общеобразовательной школы города Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в Министерстве образования и науки республики.

«Около 30 человек изъявили желание проверить свои знания на ЕГЭ для родителей. Сдавали один экзамен — по истории. На него был отведен один час времени», — сказал представитель ведомства.

Среди экзаменующихся была и вице-премьер Марем Амриева, которая раньше всех справилась с экзаменом.

«Задания были сложными, но выполнимыми, главное — хорошо подготовиться», — отметила она.

Родительский ЕГЭ отличается от школьного отсутствием балльной системы оценок. Всероссийская акция «Единый день сдачи государственного экзамена родителями» проходит по всей стране четвертый год подряд. Ее цель — ознакомить родителей с новой для них и их детей экзаменационной системой.

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