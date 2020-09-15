В Ингушетии проведут эксгумацию останков немецких военнослужащих, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции 1942 года

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В республику прибыла рабочая группа, представляющая «Народный союз Германии по уходу за военными могилами», сообщил газете «Ингушетия» руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов.

Цель посещения — организация и проведение эксгумации останков немецких военнослужащих, погибших в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942 года.

Перед началом работ по эксгумации руководитель рабочей группы Сергей Шевченко встретился с главами районной и городской администраций Малгобека Хамзатом Долтмурзиевым и Муссой Галаевым. Участники встречи обменялись мнениями о необходимости выполнения гуманитарной миссии с целью увековечения памяти жертв Второй мировой войны.

Ассоциация Международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы», представляющая российскую сторону, действует на основании соглашения между правительством Федеративной Республики Германии и правительством РФ от 16 декабря 1992 года.

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