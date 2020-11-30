В Ингушетии проведут аукцион на продажу права аренды лесных участков

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Министерство природных ресурсов и экологии проведет в конце декабря аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесных участков для заготовки древесины, сообщает пресс-служба ведомства.

В открытом лесном аукционе предлагаются 4 аукционные единицы. Участки расположены в границах земель лесного фонда Сунженского лесничества, а именно в пределах Мужичинского, Чемульгинского, Алкунского участковых лесничеств.

Заявки на участие будут рассмотрены в Минприроды Ингушетии, прием которых начался с 26 ноября. Аукцион состоится 30 декабря в 11:00 на электронной площадке www.rts-tender. ru.

Форма заявки и более подробная информация опубликованы в разделе «Открытые данные» на официальном сайте Минприроды РИ.

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