В Ингушетии проведут аукцион на продажу права аренды лесных участков

В открытом лесном аукционе предлагаются 4 аукционные единицы. Участки расположены в границах земель лесного фонда Сунженского лесничества, а именно в пределах Мужичинского, Чемульгинского, Алкунского участковых лесничеств.

Заявки на участие будут рассмотрены в Минприроды Ингушетии, прием которых начался с 26 ноября. Аукцион состоится 30 декабря в 11:00 на электронной площадке www.rts-tender. ru.

Форма заявки и более подробная информация опубликованы в разделе «Открытые данные» на официальном сайте Минприроды РИ.