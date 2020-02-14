В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма

«В августе-сентябре планируем организацию археологических раскопок второго Таргимского храма в Ассиновской котловине в горах Ингушетии. Этот храм открыт недавно сотрудниками нашего археологического центра, и археологически он ранее не изучался. Мы проведем исследования, нам важно знать, что представляет собой этот храм с точки зрения и архитектуры, и археологии, очень важным представляется вопрос хронологии. У нас есть предположение, что он вписывается в период строительства других наших храмов в горной Ингушетии, одного из древнейших христианских храмов в России Тхаба-Ерды, Алби-Ерды, это примерно XI-XIII века. Точно мы сможем сказать после полноценных научных работ», — сказал Гадиев.

По его словам, данный комплекс расположен недалеко от изученного ранее первого Таргимского храма.

«Некоторые стены храма сохранились на высоту около двух метров, частично фиксируется и наличие абсида, и другие детали. Мы полагаем, что он был христианским, потому что в северной стене сохранились антропоморфные ниши и углубления, в которых могли быть заключены фрески», — добавил археолог.

Напомним, что первый Таргимский храм высотой около шести метров расположен на левом берегу реки Асса, к северу от горного селения Таргим. Храм был открыт и описан в 1933 году профессором Леонидом Семеновым, а в 1976 году на его месте были проведены археологические раскопки. Храм представляет собой каменную постройку небольших размеров, отличительной чертой которой является наличие при ней подземной склеповой усыпальницы.