В Ингушетии проведено более 95 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию
По данным на 16 октября в Ингушетии проведено 95488 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 6408 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 86 человек, выздоровело — 5217.
38 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 33 человека.
Госпитализировано всего — 343, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 135 пациентов.
493 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.