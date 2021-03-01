В Ингушетии проведено более 228 тыс. исследований на Covid-19
По данным на 1 марта в Ингушетии проведено 228383 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14757 человек (+18 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12985
16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 28.
Госпитализировано всего — 115, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 40.
172 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.