Коронавирус

В Ингушетии проведено более 228 тыс. исследований на Covid-19

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По данным на 1 марта в Ингушетии проведено 228383 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего Covid-19 заболели 14757 человек (+18 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло за весь период 173 человека, выздоровело — 12985

16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 28.

Госпитализировано всего — 115, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 40.

172 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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