В Ингушетии проведено более 187,5 тыс. исследований на коронавирус
По состоянию на 19 января в Ингушетии проведено 187610 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 13407 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+51 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло 153 человека, выздоровело — 11526 (+31 за сутки).
23 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 60.
Госпитализировано всего — 326, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 121.
476 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.