В Ингушетии прославленные хоккеисты провели мастер-классы для юных спортсменов

Среди профессионалов, посетивших регион для привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также для проведения занятий по совершенствованию практического мастерства воспитанников республиканского хоккейного центра, такие звезды профессионального спорта, как — олимпийские чемпионы Александр Якушев, Сергей Бабинов, Владимир Мышкин. Президент центра подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова, вице-президент КХЛ, Олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

Ребятам, решившим посвятить себя профессиональному хоккею, удалось пообщаться с чемпионами и набраться опыта. Легендарные хоккеисты показали, как обойти противника и выиграть поединок в игровом эпизоде, обучили своим фирменным обводкам, трюку ложной потери шайбы, финту клюшкой на бросок и передачу и другим приемам, которые привели их к победе в чемпионатах мирового уровня и Олимпийских играх. Встреча вдохновила и стала прекрасным стимулом для достижения новых спортивных и жизненных высот для 60 ингушских детей.

Ветераны спорта отметили в юных хоккеистах энтузиазм и чувство здоровой конкуренции. «У вас ребята смелые, волевые, целеустремленные. С таким желанием играть, бесстрашием и чувством соперничества — только в хоккей», — отметил один из гостей.

Позже Якушев, Бабинов, Мышкин и Прохоров присоединились к просмотру товарищеского матча между московским клубом «Забей» и командой Ночной хоккейной лиги Ингушетии «Таргим», прошедшем на льду хоккейной академии Вячеслава Фетисова «Башлоам» в Магасе. Победу во встрече со счетом 8:4 одержали гости.

Напомним, что сегодня, 13 декабря, планируется подписание соглашения между центром подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова и министерством по физической культуре и спорту республики об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии.