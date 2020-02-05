В Ингушетии прошёл открытый турнир по русским шашкам

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В сельском поселении Троицкое в спортивном клубе «Ади Ахмад» прошел открытый турнир по русским шашкам. В турнире приняли участие шашисты из Сунженского, Назрановского и Малгобекского районов Республики Ингушетия.

Турнир был организован Федерацией шашек Ингушетии при поддержке республиканского Минспорта и спортивного клуба «Ади Ахмад». Игра проходила в упорной борьбе по швейцарской системе в 9 туров.

По результатам игры, набрав 8,5 очка из 9 возможных, победу одержал кандидат в мастера спорта по шашкам Руслан Хашагульгов. Второе место, набрав 7,5 очка, занял опытный шашист, представляющий Малгобекский район Садам Медов. Тройку призеров, набрав 6 очков, замкнул представитель Назрановского района, кандидат в мастера спорта по шашкам Адам Оздоев.

Неплохой результат показал молодой спортсмен из с. Сурхахи Мовсар Муцольгов, продемонстрировавший хорошее знание шашечной игры и набравший по результатам 4 очка. Победителей турнира наградили медалями, грамотами и денежными призами от Федерации шашек Ингушетии.

Шашки не так просты, как кажутся на первый взгляд. Это древнейшая интеллектуальная игра, требующая высокой психологической подготовки и воспитывающая характер игроков.

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