Дрэг-рейсинг

В Ингушетии прошёл открытый чемпионат республики по дрэг-рейсингу

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Открытый чемпионат Ингушетии по автомобильному дрэг-рейсингу, приуроченный ко Всероссийскому олимпийскому дню, прошёл на автодроме в Сунже.

В чемпионате приняли участие порядка 40 экипажей из регионов СКФО. Для всех классов автомобилей дистанция была равна 1/4 мили (4 02,33 м). Задача участников — за максимально короткое время преодолеть заданную дистанцию и опередить своего соперника. По итогам соревнований были выявлены финалисты в каждом из семи классов соревнований.

Организаторами мероприятия выступили региональная федерация автомобильного спорта совместно с олимпийским советом Республики Ингушетия. Победители получили кубки, медали, грамоты и ценные призы.

В пресс-службе регионального Минспорта напомнили газете «Ингушетия», что впервые чемпионат республики по автомобильному дрэг-рейсингу прошел в регионе в 2012 году.

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