В Ингушетии прошёл III Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью

В текущем году мероприятие проходило с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности: проводилась входная термометрия участников чемпионата, обработка рук антисептиками, использование средств индивидуальной защиты.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, студенты и школьники соревновались в 10 различных компетенциях: «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Туризм», «Экономика и бухгалтерский учет», «Обработка текста», «Учитель начальных классов», «Карвинг», «Предпринимательство», «Бисероплетение» и «Вязание крючком».

Напомним, что чемпионат «Абилимпикс» проходил в Ингушетии с 10 по 12 ноября на базе колледжа сервиса и быта г. Назрани.