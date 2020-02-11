В Ингушетии прошли совместные учения по изоляции короновируса

0

Учения по предотвращению распространения короновируса провело сегодня Управление Роспотребнадзора по республике совместно с медицинскими работниками и сотрудниками регионального центра гигиены и эпидемиологии.

«Вся ситуация моделировалась в рамках учебного плана. Условный больной из Китая поступил с температурой 39 градусов, ознобом, кашлем и затрудненным дыханием. То есть все симптомы и страна прибытия указывают на наличие короновирусной инфекции. Первая реакция служб — это изоляция больного и всех, кто с ним контактировал без защитных средств», — рассказал представитель Роспотребнадзора газете «Ингушетия».

По его словам, даже транспорт, на котором передвигался больной обрабатывают специальным раствором, который убивает вирус.

В инфекционном отделении Ингушской республиканской клинической больницы имеются специализированные боксы, где можно развернуть 50 коек, а также дополнительно создать 75 мест в различных отделениях больницы.

Одна из стадий диагностики болезни — забор анализов у больного. Биологический материал отправляют потом в Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены.

По словам представителя Роспотребнадзора, цель учений — не допустить распространения вируса оперативными и грамотными действиями всех задействованных служб.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 