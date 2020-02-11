В Ингушетии прошли совместные учения по изоляции короновируса

«Вся ситуация моделировалась в рамках учебного плана. Условный больной из Китая поступил с температурой 39 градусов, ознобом, кашлем и затрудненным дыханием. То есть все симптомы и страна прибытия указывают на наличие короновирусной инфекции. Первая реакция служб — это изоляция больного и всех, кто с ним контактировал без защитных средств», — рассказал представитель Роспотребнадзора газете «Ингушетия».

По его словам, даже транспорт, на котором передвигался больной обрабатывают специальным раствором, который убивает вирус.

В инфекционном отделении Ингушской республиканской клинической больницы имеются специализированные боксы, где можно развернуть 50 коек, а также дополнительно создать 75 мест в различных отделениях больницы.

Одна из стадий диагностики болезни — забор анализов у больного. Биологический материал отправляют потом в Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены.

По словам представителя Роспотребнадзора, цель учений — не допустить распространения вируса оперативными и грамотными действиями всех задействованных служб.