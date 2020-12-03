В Ингушетии прошли мероприятия ко Дню Неизвестного солдата

В Малгобеке состоялся митинг, посвящённый памятной дате России. На мероприятии почётные граждане города отметили значимость появления новой даты в календаре воинской славы и памятных дат России. Ценой нечеловеческих усилий, положившие жизни на алтарь победы, защитники Отчизны достойны почтения и вечной памяти.

Участники почтили минутой молчания память воинов, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, и возложили цветы к Вечному огню.

В сельском поселении Алхасты состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны землякам. В мероприятии приняли участие представители сельской администрации, работники местного Дома культуры, юнармейцы отряда «Отвага».

В школе № 1 города Сунжи прошло мероприятие, на котором учащимся рассказали историю возникновения знаменательной даты, солистки Сунженского районного Дворца культуры исполнили для юных зрителей песни военных лет.