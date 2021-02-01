Кикбоксинг

В Ингушетии прошли чемпионат и первенство республики по кикбоксингу

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Пятьдесят один комплект наград разыгран на чемпионате и первенстве Ингушетии по кикбоксингу в разделах К-1 и фулл-контакт. Соревнования проходили в спорткомплексе сельского поселения Кантышево.

Турнир собрал внушительный состав участников — их было порядка 230 человек, и для некоторых это был проверочный этап перед соревнованиями Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам чемпионата и первенства сформирована сборная республики, которая примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу. Соревнования пройдут в марте в Избербаше.

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