В Ингушетии прошли чемпионат и первенство республики по кикбоксингу

Турнир собрал внушительный состав участников — их было порядка 230 человек, и для некоторых это был проверочный этап перед соревнованиями Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам чемпионата и первенства сформирована сборная республики, которая примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа по кикбоксингу. Соревнования пройдут в марте в Избербаше.