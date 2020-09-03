В Ингушетии прошла Всероссийская акция «Диктант Победы»

Так, в Магасе мероприятие прошло в Ингушском государственном университете, в нем приняли участие члены партии Единая Россия, общественные деятели и студенты.

Всего было подготовлено 27 площадок во всех муниципалитетах региона, а участие приняли 1367 человек.

Также «Диктант Победы» написали учащиеся школ Назрани, Карабулака, Малгобека и сельских поселений Барсуки, Экажево, Нестеровское, Али-Юрт, Долаково, Плиево, Кантышево, Сурхахи, Яндаре, Галашки, Инарки, Сагопши. Всего в акции приняли участие 22 школы региона.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба министерства образования и науки региона, организаторы подготовили 25 вопросов: 20 заданий стали общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике.

Диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Организаторами являются Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Напомним, что «Диктант Победы» впервые состоялся в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек.