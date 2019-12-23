В Ингушетии прошла студенческая конференция по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде

В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены Герой РФ, ветеран органов внутренних дел Абубакар Хасанович Костоев, председатель комиссии Общественной палаты Ингушетии Салман Оздоев, представитель Миннаца республики Магомед Харсиев, главный специалист отдела Антитеррористической комиссии Али Котиков и другие.

В обсуждении проблем противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде приняли участие студенты юридического факультета ИнгГУ. Наиболее актуальными оказались вопросы, связанные с природой молодежного экстремизма и терроризма. В результате анализа уголовного закона и специальной литературы, студенты предложили меры профилактики, особое внимание при этом было уделено мерам противодействия призывам к экстремизму и терроризму в интернете. Наиболее дискуссионным стал вопрос отграничения экстремистских высказываний от реализации права на свободу слова.

В ходе работы конференции отмечено, что в рамках проблемы молодежного экстремизма и терроризма существует целый пласт проблем социального характера, решение которых требует серьезных усилий. Ведущая роль в решении этого вопроса отводится государственной молодежной политике, успех которой во многом зависит от слаженных действий государственной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.