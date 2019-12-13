Конференция

В Ингушетии прошла научно-практическая конференция, посвященная древней истории родного края

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В Ингушском государственном университете состоялась научно-практическая конференция, посвященная древней истории Ингушетии. Мероприятие было организованно студентами исторического факультета под руководством профессора Эльзы Мужухоевой.

Как сообщила пресс-служба Ингушского государственного музея краеведения, в качестве гостей были приглашены его директор Магомет Сагов, научный сотрудник по археологии Роза Измайлова и хранитель археологии Зарета Местоева, а также старший научный сотрудник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук Руслан Сагов.

Студенты подготовили ряд докладов, среди которых «Кобанская культура на территории Ингушетии», «Нартский эпос в мифах и легендах», «Амазонки — ингушские воительницы» и другие. Будущие историки декламировали стихи на эту тему, показывали сценки по мотивам легенд нартского эпоса.

Музейные работники поблагодарили студентов за проделанную работу и предложили сотрудничество в изучении истории родного края на базе материалов и артефактов из фондов краеведческого музея имени Тугана Мальсагова.

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