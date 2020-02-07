Конференция

В Ингушетии прошла межрегиональная научно-практическая конференция по профессиональному образованию

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В Магасе состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Современные проблемы профессионального образования: теория и практика» с участием студентов и преподавателей вузов и ссузов СКФО. Об этом сообщается на странице организатора мероприятия — Сунженского колледжа управления и новых технологий в «Инстаграм».

В работе конференции приняли участие представители филиала РАНХИГС в Пятигорске, филиала СГПИ в Железноводске, Пятигорского медико-фармацевтического института, Чеченского госуниверситета, филиала РЭУ имени Плеханова в Пятигорске, Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), Пятигорского колледжа управления и новых технологий, Серноводского аграрно-технологического колледжа.

Ингушетию представили Ингушский госуниверситет, Назрановский институт экономики и права, Ингушский политехнический колледж, Назрановский политехнический колледж, Пожарно-спасательный колледж, Карабулакский медико-технологический колледж, Колледж экономики и права, Социально-педагогический колледж, Сунженский гуманитарный колледж, Ингушский колледж искусств.

Участники конференции плодотворно поработали в секциях экономико-правовых и медико-фармацевтических дисциплин. Доклады преподавателей и студентов осветили проблемы совершенствования системы высшего и среднего профессионального образования. Были рассмотрены вопросы улучшения качества образовательных стандартов и реализации теоретических знаний на практике, а также новые аспекты воспитательной работы в молодёжной среде.

По итогам конференции жюри, в состав которого вошли компетентные эксперты, определило победителей и отметило лучшие работы. По мнению участников мероприятия, совместная работа способствует выработке нового мышления и налаживанию партнёрских отношений в образовательной среде.

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