В Ингушетии прошел Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности

«В рамках мероприятий с учащимися и персоналом образовательных учреждений были проведены практические занятия. Представители МЧС ознакомили ребят методам оказания первой помощи, провели учебную тренировку по эвакуации, а также лекции, беседы по вопросам гражданской обороны, с доведением информации об истории создания и основных задачах Международной организации гражданской обороны (МОГО)», — говорится в сообщении.

Отметим, что Всемирный день гражданской обороны традиционно отмечается в России с целью пропаганды знаний о ГО и поднятия престижа национальных служб спасения. В этот день ежегодно в образовательных организациях проводится Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.