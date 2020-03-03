Безопасность

В Ингушетии прошел Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности

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Специалисты Главного управления МЧС России по Ингушетии во всех образовательных учреждениях республики провели открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченные к празднованию Всемирного дня гражданской обороны, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства региона.

«В рамках мероприятий с учащимися и персоналом образовательных учреждений были проведены практические занятия. Представители МЧС ознакомили ребят методам оказания первой помощи, провели учебную тренировку по эвакуации, а также лекции, беседы по вопросам гражданской обороны, с доведением информации об истории создания и основных задачах Международной организации гражданской обороны (МОГО)», — говорится в сообщении.

Отметим, что Всемирный день гражданской обороны традиционно отмечается в России с целью пропаганды знаний о ГО и поднятия престижа национальных служб спасения. В этот день ежегодно в образовательных организациях проводится Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности.

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