В Ингушетии прошел виртуальный концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра
В виртуальном концертном зале Ингушетии прошел концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, посвященный 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.
В Малом зале Летнего амфитеатра собрались ценители классической музыки, чтобы посмотреть прямую трансляцию из Концертного зала имени Чайковского.
Программа состояла из трех неразрывно связанных частей и началась с пьесы Владимира Тарнопольского «Вызов», которая была написана по заказу Бетховенского фестиваля в Бонне в 2017 году.
Во второй части оркестр под управлением яркого представителя молодой плеяды современных дирижеров Валентина Урюпина играл произведения самого Бетховена. А в третьем отделении коллектив впервые исполнил Шестую симфонию Чайковского.
«Прямая трансляция концерта прошла технически безупречно благодаря работе операторов Хусейна Куштова, Магомеда Кациева, а также монтировщикам сцены», — отметил заместитель директора филармонии Бекхан Халухаев.