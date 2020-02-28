В Ингушетии прошел виртуальный концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра

В Малом зале Летнего амфитеатра собрались ценители классической музыки, чтобы посмотреть прямую трансляцию из Концертного зала имени Чайковского.

Программа состояла из трех неразрывно связанных частей и началась с пьесы Владимира Тарнопольского «Вызов», которая была написана по заказу Бетховенского фестиваля в Бонне в 2017 году.

Во второй части оркестр под управлением яркого представителя молодой плеяды современных дирижеров Валентина Урюпина играл произведения самого Бетховена. А в третьем отделении коллектив впервые исполнил Шестую симфонию Чайковского.

«Прямая трансляция концерта прошла технически безупречно благодаря работе операторов Хусейна Куштова, Магомеда Кациева, а также монтировщикам сцены», — отметил заместитель директора филармонии Бекхан Халухаев.