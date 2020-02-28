Концерт

В Ингушетии прошел виртуальный концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра

0

В виртуальном концертном зале Ингушетии прошел концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, посвященный 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена, сообщает пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В Малом зале Летнего амфитеатра собрались ценители классической музыки, чтобы посмотреть прямую трансляцию из Концертного зала имени Чайковского.

Программа состояла из трех неразрывно связанных частей и началась с пьесы Владимира Тарнопольского «Вызов», которая была написана по заказу Бетховенского фестиваля в Бонне в 2017 году.

Во второй части оркестр под управлением яркого представителя молодой плеяды современных дирижеров Валентина Урюпина играл произведения самого Бетховена. А в третьем отделении коллектив впервые исполнил Шестую симфонию Чайковского.

«Прямая трансляция концерта прошла технически безупречно благодаря работе операторов Хусейна Куштова, Магомеда Кациева, а также монтировщикам сцены», — отметил заместитель директора филармонии Бекхан Халухаев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков выступит на очередном турнире в Марокко
Студентам сунженских колледжей рассказали, как защитить себя от правового произвола
Ингушский боксёр-профессионал Альберт Хамхоев выйдет сегодня на ринг против украинца Виктора Плотникова
В ингушском музее изобразительных искусств проходит персональная выставка Мурата Полонкоева
Темерлан Дзейтов стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика»
В Ингушетии насмерть сбили женщину, переходившую дорогу
Представители «Россети Северный Кавказ» приняли участие в работе всероссийского совещания Ростехнадзора в Пятигорске
«Ростелеком» в Северной Осетии подключил «Видеонаблюдение» полуторатысячному абоненту
Цикл симфонических концертов впервые проведут в Ингушетии в 2020 году
До 100 специалистов в сфере культуры из Ингушетии пройдут курсы повышения квалификации в 2020 году
Взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования социальной напряженности — Патрушев

Главное

Яндекс.Метрика

 