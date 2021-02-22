В Ингушетии прошел турнир по дзюдо в честь присвоения спортклубу статуса школы олимпийского резерва

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Краснодарского края, Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Организаторами турнира выступили клуб дзюдо «Магас» и ФОК Экажево, представители которых признались, что не ожидали такого количества участников, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями, кубками и ценными подарками. В номинации «За волю к победе» Абдулла Джантимиров получил от организаторов турнира скоростной горный велосипед.

Газета «Ингушетия» сообщала, что в августе 2020 года спортивное учреждение единоборств «Экажево» в Назрановском районе республики получило статус школы олимпийского резерва.

Такое решение принято по итогам заседания комиссии Министерства спорта России, по определению соответствия организаций, которые осуществляют спортивную подготовку, условиям использования в своих наименованиях слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний.

Отметим, что на сегодняшний день это единственная школа олимпийского резерва в регионе, в которой воспитанники тренируются по нескольким олимпийским дисциплинам: дзюдо, тхэквондо, бокс, вольная и греко-римская борьба.