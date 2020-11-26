В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры

Мероприятие, ведущим которого была худрук РДНТ Эсет Абдурзакова, проходило в малом зале Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Эсет Абдурзакова рассказала присутствующим о требованиях, которые предъявляются к работникам культуры, занимающим должность художественного руководителя ДК.

«Организацией творческой деятельности коллектива культурно-досугового учреждения занимается художественный руководитель. Он работает с самодеятельными коллективами, организует массовые мероприятия, работает над репертуаром, подбирает персонал и многое другое. Среди большого перечня функций художественного руководителя Дома культуры можно выделить два основных направления деятельности: организация и поддержка творческого процесса в коллективе, подбор квалифицированных сотрудников», — отметила она.

Далее Эсет Магомедовна провела экскурс в историю театрального искусства Ингушетии, зародившегося в 1921 году, когда был образован первый театральный кружок, участниками которого были Идрис Базоркин, Хамзат Осмиев, Багаудин Зязиков, Фатима Мальсагова. С гордостью Абдурзакова отметила, что эта труппа выступила на Первой олимпиаде искусств горских народов Кавказа с пьесой Дошлуко и Орцхо Мальсаговых «Перелом» и заняла первое место.

По ее словам, основу ингушского драматического театра заложили выпускники Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Именно меркурьевцы, как они гордо называют себя, создали ингушскую труппу Чечено-Ингушского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. С годами эта труппа пополнилась выпускниками театральных вузов Воронежа, Тбилиси, театральных факультетов Чечено- Ингушского государственного университета и Краснодарского института культуры.

От Союза театральных деятелей Ингушетии выступила заместитель председателя Дугурхан Хаутиева, рассказавшая о работе СТД. А закончили этот блок семинара артисты Студии театра и кино «Барт» Адам Бузуртанов и Ахмед Евлоев, представившие присутствующим сатирическую миниатюру.

Третьей темой, поднятой на семинаре, был вопрос о хореографии ингушского народа «Танец как часть национальной культуры». Эсет Абдурзакова рассказала о специфике национального ингушского танца. Она представила участникам семинара выступление юных солистов детского хореографического ансамбля «Таргим» Хадижат Ганижевой и Абукара Тимурзиева. Также по приглашению ведущей выступили музыканты-народники. Назир Мамилов и Адам Оздоев сыграли на гармошке и доуле ингушские мелодии.